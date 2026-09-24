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В МИД КНДР заявили, что ядерный статус Пхеньяна останется неизменным

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Недавнее совместное заявление глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи об их приверженности полной денуклеаризации КНДР не повлияет на ядерный статус республики, сообщила глава северокорейского МИД Цой Сон Хи.

"Чем громче США и их союзники выступают за денуклеаризацию, тем крепче становятся для нашего государства законность обладания ядерным оружием и необходимость для его укрепления, тем жестче окрепнет наша позиция в отношении США", - подчеркнула Цой Сон Хи, ее заявление публикует в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее словам, США, Япония и Южная Корея своим заявлением демонстрируют "конфронтационный характер".

"Независимо от риторических утверждений враждебных сил будет неизменным факт, что статус КНДР как ядерного государства навеки останется неприкосновенным, будут неизбежными переформирование и закрепление геополитической архитектуры, в центре которой стоит КНДР с ядерным оружием", - заверила министр.

В понедельник госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и глава МИД Южной Кореи Чо Хен "на полях" Генассамблеи ООН подчеркнули готовность противостоять развитию ядерной программы КНДР и добиваться полной денуклеаризации этой страны.

"Госсекретарь и главы МИД подтвердили твердую приверженность полной денуклеаризации КНДР и пресечению финансирования ядерной и ракетной программ Северной Кореи", - говорится в совместном заявлении стран на официальном сайте Госдепа США.

Вместе с тем стороны выразили готовность к диалогу с КНДР и призвали Пхеньян возобновить переговоры, чтобы "способствовать установлению мира и стабильности на Корейском полуострове".

КНДР США Япония Марко Рубио
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