Временный президент Венесуэлы пообещала в ООН провести прозрачные выборы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Венесуэла проведет выборы, и они будут прозрачными, заявила временный президент Венесуэлы Делси Родригес, выступая на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН.

"Мы начали политический диалог с различными секторами оппозиции, который приведет к процессу, в котором все будут конкурировать на равных", - сказала Родригес.

Конкретных сроков проведения выборов она не назвала, отметив, что народ Венесуэлы "определит, когда настанет подходящее время для этих выборов".

"Я беру на себя историческую ответственность. Это ответственность за то, чтобы вывести Венесуэлу из состояния неопределенности и конфликта к полноценной демократии, признанной ее собственным народом и миром", - подчеркнула временный президент.

В начале 2026 года США провели военную операцию, в ходе которой вывезли из Венесуэлы президента Николаса Мадуро. Позже Родригес стала временным президентом.