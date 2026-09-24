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Минск назвал авиабойкот препятствием для решения климатических вызовов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на совещании высокого уровня по вопросам принятия мер в связи с изменением климата и справедливого перехода к чистой энергии в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал среди основных причин, препятствующих эффективному решению климатических вызовов, бойкот белорусского и российского воздушного пространства.

"Особое внимание уделил незаконным односторонним принудительным мерам, затрудняющим для многих государств доступ к чистым технологиям и возобновляемым источникам энергии. Подчеркнул, что бойкот воздушного пространства Беларуси и России намеренно удлиняет маршруты и многократно увеличивает углеродный след", - отметили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Отмечается, что в этом контексте глава белорусского МИД обратил внимание на манипуляции Запада "зеленой повесткой", призвал отказаться от двойных стандартов и политизации природоохранной тематики, а также выступил за совместную работу по преодолению климатического кризиса.

"Представлены усилия Белоруссии по переходу к чистой энергетике и сокращению выбросов углерода. Подсвечены преимущества функционирования БелАЭС", - добавили в ведомстве.

МИД Белоруссии Минск Максим Рыженков
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