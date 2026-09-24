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МИД Белоруссии призвал ООН к созданию новой архитектуры экономического сотрудничества

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В мире нужно сформировать новую архитектуру экономического сотрудничества по примеру БРИКС и ШОС, заявил на заседании высокого уровня, посвященному 40-й годовщине принятия Декларации ООН о праве на развитие, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

"Министр выступил против политики "права сильного" и призвал к формированию новой архитектуры международного экономического сотрудничества, ориентированной на интересы людей, а не западных элит. В качестве положительного примера функционирования подобных механизмов приведены такие региональные объединения, как БРИКС и ШОС", - сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Отмечается, что глава МИД Белоруссии обозначил в Нью-Йорке основные системные препятствия, с которыми сталкивается мировое сообщество и которые, в частности, не позволяют продвигаться к принятию Международного пакта о праве на развитие.

"Среди них отмечены попытки западных государств сдерживать развитие стран глобального большинства посредством незаконных односторонних принудительных мер, создания искусственных барьеров для торговли и технологического обмена, а также навязывания так называемых демократических моделей и реформ", - говорится в сообщении.

МИД Белоруссии ООН
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