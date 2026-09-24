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Белоруссия и Мальдивы подписали соглашение об отмене виз

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Мальдивы подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз, сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Соглашение было достигнуто на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков провел встречу с министром иностранных дел Мальдивской Республики Ирутишам Адам.

"По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Там также отметили, что на встрече министры подтвердили взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия в туристической сфере. Кроме того, была достигнута договоренность об активизации сотрудничества в международных организациях по вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Стороны выразили готовность развивать договорно-правовую базу, в том числе в области воздушного сообщения. В числе перспективных направлений взаимодействия собеседники выделили образование, подготовку кадров для медицинской отрасли, сфер туризма и рекреации, а также поставки белорусской продовольственной продукции", - отметили в белорусском МИД.

Белоруссия Мальдивы визы отмена
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