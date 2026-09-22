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Трамп заявил, что будет оспаривать в суде возвращение аккредитации журналистам

Трамп заявил, что будет оспаривать в суде возвращение аккредитации журналистам
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отстаивать в судах решение о недопуске в Белый дом журналистов из CNN, Politico и MS Now, даже если первый вердикт по этому делу будет не в его пользу.

"Как и ожидалось, производители лживых новостей из CNN, Politico и MS Now (...) подали иск в суд, чтобы таким образом снова получить доступ в Белый дом и к вашему президенту - ко мне. Дело рассмотрит судья, который будет им симпатизировать", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп пояснил, что речь идет об окружном судье столичного округа Колумбия Тиме Келли. Американские СМИ напоминают, что несмотря на то что на эту должность судью назначил сам Трамп во время его первого президентского срока, Келли несколько лет назад не принял его сторону: он отменил решение администрации США об отзыве аккредитации у журналиста CNN Джима Акосты.

"Так что, попросту говоря, нам, как обычно, придется подавать апелляцию после решения суда", - предупредил президент США. Он вновь выразил мнение, что отстраненные им от работы в Белом доме СМИ публиковали настолько не соответствующую действительности информацию, что стали представлять угрозу для национальной безопасности.

"Авторы лживых новостей концентрируются только на негативе, они угрожают нацбезопасности, так как публикуют ложь, ссылаясь на несуществующие "источники" (...). В Белом доме нужно вести себя уважительно, достойно. А вместо этого мы видим третьесортных клоунов, которые во всех своих публикациях специально пытаются обесценить наши достижения, искажать факты", - считает Трамп.

На прошлой неделе в администрации США объявили, что перестанут пускать на мероприятия в Белом доме журналистов CNN, Politico и MS Now. Это решение уже вступило в силу. Такой шаг спровоцировал в американских СМИ дискуссию о том, не нарушают ли подобные действия принцип свободы СМИ.

Дональд Трамп Белый дом США
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