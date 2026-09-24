ЦБ Швейцарии сохранил ставку на нулевом уровне и повысил прогноз инфляции

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) по итогам завершившегося в четверг заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0% годовых.

Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics.

Ставка остается на нулевом уровне с июня 2025 года.

"Инфляция несколько ускорилась, в первую очередь из-за подорожания энергоносителей, тогда как среднесрочное проинфляционное давление увеличилось незначительно. Текущая денежно-кредитная политика позволяет удерживать инфляцию в пределах, соответствующих ценовой стабильности, а также способствует экономическому росту", - говорится в заявлении регулятора.

В документе отмечается, что во втором квартале рост ВВП Швейцарии был "исключительно высоким". В то же время загрузка производственных мощностей оставалась ниже среднего уровня, особенно в обрабатывающей промышленности, а уровень безработицы несколько вырос.

Годовая инфляция в Швейцарии в августе составила 0,8% против 0,4% в июле и достигла двухлетнего максимума. ВВП страны во втором квартале вырос на 1,5% относительно предыдущих трех месяцев. Темпы подъема оказались максимальными почти за пять лет. В годовом выражении экономика выросла на 2,8%.

SNB повысил прогноз инфляции и теперь ожидает, что в 2026 году она составит 0,7%, в 2027 и 2028 годах - 0,8%. В июне годовой темп роста цен в 2026 и 2027 годах прогнозировался на уровне 0,6%, в 2028 году - 0,7%.

Оценка роста ВВП в текущем году была улучшена до 1,5-2% с июньской в 1%. Прогноз на 2027 год подтвержден на уровне 1,5%.

Центральный банк отметил сохранение высокой неопределенности из-за ситуации на Ближнем Востоке, которая может отразиться на его прогнозе. "Цены на энергоносители могут оказаться значительно выше ожидаемых, - отметил SNB. - Это приведет к дальнейшему ускорению инфляции и значительному замедлению экономического роста".

SNB проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал, следующее назначено на 10 декабря.

Швейцарская национальная валюта дешевеет после объявления решения SNB. По состоянию на 11:57 мск франк торгуется по $1,208, что на 0,33% ниже уровня закрытия среды. Курс евро к франку повышается на 0,29% и составляет 0,9423 франка за евро.