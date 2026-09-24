Норвегия выделит в 2027 году на поддержку Украины $9 млрд

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Норвегия в следующем году планирует выделить на поддержку Украины 85 млрд норвежских крон (около $9 млрд), заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

"Правительство продолжит поддержку Украины на сумму 85 миллиардов норвежских крон в следующем году. Большая часть этого – военная поддержка, при этом главным приоритетом является противовоздушная оборона. Норвегия также оказывает жизненно важную гуманитарную помощь и поддержку для обеспечения энергетики Украины", - сказал Стёре на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом в Нью-Йорке. Его слова приводит пресс-служба правительства Норвегии.

Премьер подчеркнул: "Эта поддержка важна для Украины, а также для безопасности нашей собственной страны, которая имеет границу с Россией".

"В то же время мы продолжим поддерживать инициативы, которые готовят почву для реальных переговоров между Украиной и Россией", - сказал глава правительства.

По данным пресс-службы, темами переговоров в Нью-Йорке были "усиление российских ракетных и беспилотных атак, западная поддержка Украины и перспектива полного или частичного прекращения огня".

В 2026 году правительство Норвегии также выделило на поддержку Украины 85 млрд норвежских крон.