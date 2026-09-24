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Совет ЕС одобрил выплату почти 3 млрд евро Украине

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в четверг, что одобрил восьмой по счету транш в почти 3 млрд евро из фонда для Украины, и вскоре Киев получит эти средства.

В коммюнике Совета отмечается, что почти 800 млн евро из этой суммы впервые будут предоставлены за счет средств займа на поддержку Украины.

"Сегодняшнее одобрение выплаты связано с тем, что Украина успешно выполнила очередные десять целевых показателей. Если же оценивать общую картину, то на сегодняшний день Киев выполнил уже 84 из 95 условий, предусмотренных графиком программы на этот период, что составляет около 88% от общего числа этапов, запланированных к данному моменту", - объясняется в документе.

В нем напоминается, что финансирование в рамках фонда для Украины призвано укрепить макрофинансовую стабильность, способствовать восстановлению и модернизации Украины, обеспечить бесперебойную работу органов государственного управления и поддержать процесс реформ.

Сообщается также, что Совет ЕС внес в четверг изменения в план для Украины, включив в него добровольный финансовый взнос со стороны Норвегии в размере 1 млрд норвежских крон (около 92 млн евро) на безвозмездной основе.

Фонд для Украины предусматривает возможность внесения добровольных взносов государствами-членами ЕС, третьими странами и международными организациями.

После выплаты этого восьмого транша общий объем средств, полученных Киевом в рамках фонда для Украины с середины 2024 года, превысит 32 млрд евро, сообщили в Брюсселе.

ЕС Совет ЕС Украина
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