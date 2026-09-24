В Пакистане заявили, что ударили по Афганистану в ответ на атаки БПЛА

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ВВС Пакистана утром в четверг нанесли авиаудары по нескольким объектам в Афганистане в ответ на атаки с афганской территории с применением беспилотников, заявил пакистанский министр информации Аттаулла Тарар.

"Авиаудары были целенаправленными, точными, выверенными и соразмерными и наносились исключительно по выявленным военным объектам, которые были непосредственно связаны с попытками нападений на Пакистан", - написал он в соцсети X.

Он отметил, что Исламабад пошел на эти шаги в рамках "своего суверенного права на самооборону".

Associated Press в свою очередь отмечает, что ранее афганские вооруженные силы выпустили восемь беспилотников и обстреляли приграничные районы Пакистана.

В Кабуле, между тем, осудили действия Пакистана. По словам представителя афганского правительства Забихуллы Муджахида, погибли четыре мирных жителя.

"Эти акты агрессии и нападения со стороны пакистанских военных будут встречены соответствующим образом", - приводит его слова Associated Press.

Ситуация на афгано-пакистанской границе протяженностью 2,6 тыс. км ухудшалась годами. В октябре 2025 года там произошли серьезные столкновения. Пакистан и до этого уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы ТТП ("Техрик-е-Талибан Пакистан", запрещена в РФ), союзников правительства Афганистана, и "Армии освобождения Белуджистана". Исламабад обвинял Кабул и в действиях в координации с Индией. В свою очередь афганские власти отрицали обвинения в оказании поддержки ТТП, заявляя, что не позволяют использовать свою территорию против других стран. Также в Кабуле заявили, что Пакистан поддерживает противников афганского правительства.