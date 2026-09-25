Иранский президент возложил на США ответственность за продолжение войны

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Иран не выбирал войну с США, и им решать, когда эта война закончится, считает иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Мы не хотим продолжать. Америка должна выбирать, хочет она заканчивать эту войну или нет", - заявил Пезешкиан в интервью Fox News, отвечая на вопрос о том, завершится ли конфликт Ирана и США до конца этого года.

По его словам, Тегеран "не искал и не ищет войны", однако будет решительно защищать себя.

Он подчеркнул, что "люди не должны убивать друг друга, и могут решать проблемы через диалог".

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, сказал, что ему предстоит сделать выбор о том, заключить ли соглашение с Ираном или уничтожить страну. Он выразил надежду на мирное соглашение, которое может стать возможным после промежуточных выборов в США, намеченных на ноябрь 2026 года.