В Иране предупредили, что новые атаки США могут привести к расширению зоны конфликта

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Любое возобновление боевых действий со стороны США может побудить Иран и его союзников расширить масштабы атак на объекты, связанные с мировыми поставками энергоносителей, в том числе в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, а возможно, и перенести их в Индийский океан, заявил старший военный советник верховного лидера Ирана генерал-майор Яхья Сафави.

"Если американцы развяжут новую войну, у них на глазах может открыться новый фронт, центром которого станут Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив", - предостерег Сафави, его заявление цитирует агентство Fars.

Он подчеркнул, что хуситы обладают "полным контролем" над Баб-эль-Мандебским проливом и доступом к Красному морю. Сафави также усомнился в готовности США вступить в войну на этом потенциальном фронте.

Военный советник охарактеризовал отношения Ирана и его союзников-хуситов как "общность судеб - как в плане интересов, так и в плане угроз".

"Я полагаю, что связь между Персидским заливом и Красным морем, между Ормузским и Баб-эль-Мандебским проливами, изменит характер театра военных действий. (...) Фронт военных действий может расшириться", - сказал он, допустив, что конфликт может распространиться "вплоть до Индийского океана или других регионов".

Баб-эль-Мандебский пролив, служащий южными "воротами" в Красное море, является вторым по значимости стратегическим узлом морских перевозок на Ближнем Востоке. Он приобрел критически важное значение для экспорта энергоносителей из Саудовской Аравии, поскольку продолжающееся противостояние США и Ирана серьезно затрудняет судоходство в Персидском заливе через Ормузский пролив.

Хуситы уже атаковали саудовские суда и объекты инфраструктуры в Красном море, а также пообещали блокировать порты королевства на побережье Красного моря. Группировка заявляет, что это ответные меры на продолжающиеся военные удары Саудовской Аравии, которая поддерживает правительство Йемена, ведущего войну с хуситами.