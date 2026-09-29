Вспышку при приводнении Starship в SpaceX назвали штатной

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Приводнение в Тихом океане космического корабля Starship после тестового полета не было гладким, как в июле, хотя компания-разработчик назвала миссию успешной, отмечает CNN.

Корабль не разрушился по мере прохода через атмосферу, но после соприкосновения с водой возникла мощная вспышка. В SpaceX объяснили, что многоразовый корабль не предназначен для погружения в холодную воду, и сказали, что не считают посадку нештатной.

Ранее сообщалось, что десятичасовой тестовый орбитальный полет Starship решили сократить до примерно трех часов, поскольку на корабле после запуска вышел из строй один из шести двигателей Raptor. Находясь на орбите, корабль успел запустить в космос все 26 интернет-спутников Starlink, которые были у него полезной нагрузкой.

Запуск корабля с помощью носителя Super Heavy был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 07:15 по местному времени (в 15:15 по Москве). У ракеты-носителя также вышли из строя два из 33 двигателей, но это не помешало ей запустить корабль. Носитель затем успешно приводнился в Американском (Мексиканском) заливе через примерно девять минут после старта.