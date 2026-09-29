Поиск

Вспышку при приводнении Starship в SpaceX назвали штатной

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Приводнение в Тихом океане космического корабля Starship после тестового полета не было гладким, как в июле, хотя компания-разработчик назвала миссию успешной, отмечает CNN.

Корабль не разрушился по мере прохода через атмосферу, но после соприкосновения с водой возникла мощная вспышка. В SpaceX объяснили, что многоразовый корабль не предназначен для погружения в холодную воду, и сказали, что не считают посадку нештатной.

Ранее сообщалось, что десятичасовой тестовый орбитальный полет Starship решили сократить до примерно трех часов, поскольку на корабле после запуска вышел из строй один из шести двигателей Raptor. Находясь на орбите, корабль успел запустить в космос все 26 интернет-спутников Starlink, которые были у него полезной нагрузкой.

Запуск корабля с помощью носителя Super Heavy был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 07:15 по местному времени (в 15:15 по Москве). У ракеты-носителя также вышли из строя два из 33 двигателей, но это не помешало ей запустить корабль. Носитель затем успешно приводнился в Американском (Мексиканском) заливе через примерно девять минут после старта.

SpaceX Starlink Starship США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Германия выдвинула ультиматум по долгосрочному бюджету ЕС

Brent подорожала до $107,32 за баррель

 Brent подорожала до $107,32 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 29 сентября

Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне роста цен на нефть и доходности гособлигаций США

 Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне роста цен на нефть и доходности гособлигаций США

Тегеран рассматривает возможность выхода из ДНЯО

 Тегеран рассматривает возможность выхода из ДНЯО

Глава Пентагона подписал директиву о защите выборов в Конгресс от иностранных угроз

 Глава Пентагона подписал директиву о защите выборов в Конгресс от иностранных угроз

В Великобритании освободили под залог подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе

Brent остается в плюсе и торгуется у $107,82 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12000 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3798 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов