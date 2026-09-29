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Глава Пентагона подписал директиву о защите выборов в Конгресс от иностранных угроз

Глава Пентагона подписал директиву о защите выборов в Конгресс от иностранных угроз
Министр войны США Пит Хегсет
Фото: Finn Gomez/Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министр войны США Пит Хегсет подписал директиву о защите предстоящих в ноябре промежуточных выборов в американский Конгресс от иностранных угроз, сообщает Пентагон.

Согласно директиве, Киберкомандованию США и разведывательным службам Пентагона поручено уделять первостепенное внимание киберугрозам, связанным с выборами. Эти усилия в координации с федеральными, правительственными и местными структурами будут сосредоточены на внешних манипуляциях и попытке срыве выборов со стороны иностранных субъектов, отмечается в документе.

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"Свободные и справедливые выборы - основа нашей республики", - заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

"Работая в тесном сотрудничестве с федеральными, правительственными и местными партнерами, Киберкомандование США и разведывательные службы министерства обороны будут защищать целостность американских избирательных систем, выявлять злонамеренное иностранное влияние и обеспечивать безопасность наших демократических процессов от внешних манипуляций, одновременно защищая основные свободы американского народа", - подчеркнул он.

Командующий Киберкомандованием и одновременно директор Агентства национальной безопасности США генерал Джошуа Радд заявил, что две организации уже работают вместе над выявлением киберугроз.

"Командование и агентство регулярно противодействуют действиям злонамеренных иностранных киберпреступников, в том числе тех, кто намерен вмешаться в наш демократический процесс", - сказал Радд.

При этом в сообщении Пентагона не указываются конкретные иностранные правительства или группы, которые подозреваются в возможных атаках против промежуточных выборов в Конгресс США.

Конгресс США Пентагон
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