Ереван и Москва готовы работать для нового продления срока эксплуатации Армянской АЭС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Армения и Россия подтвердили готовность продолжить совместную реализацию мероприятий в рамках программы повторного продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.

"Стороны подчеркнули важность скоординированного и последовательного выполнения работ, направленных на обеспечение безопасной, надежной и долгосрочной эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. Они подтвердили готовность к продолжению сотрудничества и совместной работы в целях осуществления мероприятий, предусмотренных программой повторного продления срока эксплуатации второго энергоблока", - говорится в сообщении Армянской АЭС по итогам пятого заседания совместного координационного комитета, посвященного процессу продления срока службы станции.

Заседание прошло под председательством заместителя министра территориального управления и инфраструктур Армении Нарека Апитоняна и первого заместителя генерального директора, директора блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилла Комарова.

Отмечается, что участники подвели итоги выполненных к настоящему времени работ, обсудили текущие и предстоящие мероприятия, технические решения и дальнейшие этапы реализации программы.

Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. На станции работает единственный блок (№2) с реактором ВВЭР-440 первого поколения, топливо для него поставляет "ТВЭЛ" (входит в "Росатом").

В конце декабря 2025 года госкорпорация "Росатом" передала Армении пакет детально проработанных предложений по строительству в республике нового энергоблока АЭС.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что срок эксплуатации Армянской АЭС, после продления до 2031 года, может быть продлен до 2046 года, в настоящее время с Россией, США, Францией, Южной Кореей и Китаем обсуждается строительство нового энергоблока.