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В Токио зафиксирован рекорд по продолжительности дождей - 34 дня подряд

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Метеорологи зарегистрировали рекордные по длительности дожди в центральной части Токио - 34 дня, сообщает во вторник агентство "Киодо".

По информации синоптиков, в этом районе осадки не прекращаются с 27 августа; пасмурной погоде способствуют проходящие тайфуны, затяжной период осенних дождей и устойчивое пониженное давление.

Больше всего осадков было отмечено 21 сентября - 156 мм. Всего за период по понедельник включительно выпало 629 мм осадков - примерно в три раза больше, чем в среднем бывает за весь сентябрь.

Предыдущий рекорд - 33 дня - пришелся на 2019 год, на период с 27 июня по 29 июля.

Во вторник дожди продолжаются и на востоке и на западе Японии. Ожидается, что они будут идти и дальше, особенно на востоке страны, примерно до четверга.

Япония Токио
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