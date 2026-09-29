Польша продлила пограничный контроль на границах Германии и Литвы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пограничный контроль на границах Польши с Германией и Литвой продлен до 30 марта 2027 года, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел и администрации Польши.

"По распоряжению президента Польши и на основании решения министра национальной обороны, по 30 марта 2027 года Войско Польское продолжит оказывать поддержку Пограничной страже на участках государственной границы с Германией и Литвой", - говорится в сообщении.

"Цель операций - обеспечение неприкосновенности государственной границы, а также общественной безопасности и порядка в пределах зоны пограничных переходов и в приграничной зоне. Совместные действия Пограничной стражи и Сил территориальной обороны укрепляют способность государства эффективно реагировать на угрозы и обеспечивать безопасность своих граждан", - добавили в ведомстве.

Польша восстановила временный пограничный контроль с Литвой и Германией в начале июля 2025 года, позднее он продлевался.

В Варшаве это решение объясняли необходимостью остановить так называемую вторичную нелегальную миграцию из Белоруссии, когда иммигранты пытаются попасть в Польшу и Германию через Латвию и Литву.