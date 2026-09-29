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В Узбекистане намерены ввести пожизненный срок за изнасилование детей до 14 лет

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Законодательная палата Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) Узбекистана во вторник приняла в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие введение пожизненного лишения свободы за изнасилование детей, не достигших 14 лет, сообщила пресс-служба палаты.

"На заседании в первом чтении рассматривался законопроект, направленный на ужесточение мер наказания за насилие и посягательства сексуального характера в отношении детей. После обсуждений законопроект был принят депутатами в первом чтении", - говорится в сообщении.

Документу предстоит пройти еще два чтения.

В частности, законопроект предусматривает установление длительного срока лишения свободы либо пожизненного заключения за изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста, или насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме. Кроме того, лица, совершившие такие преступления, не смогут быть освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, отметили в пресс-службе.

Сейчас за изнасилование ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Призывы ужесточить наказание за подобные преступления усилились после распространившегося в соцсетях сообщения о факте насилия над пятилетней девочкой в детском саду в Наманганской области. Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила об аресте заведующего хозяйством учреждения, обвиняемого в совершении преступления.

Узбекистан
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