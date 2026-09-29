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В Эстонии увеличили расходы на оборону до 5% ВВП

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Расходы на оборону в Эстонии в 2027 году будут более 5% ВВП, заявил во вторник премьер-министр Кристен Михал.

"Когда формировался государственный бюджет прошлого года, на экономику Эстонии уже несколько лет оказывали негативное влияние последствия сложной ситуации в сфере безопасности. Нашей целью было выйти из замкнутого круга. Мы увеличили расходы на оборону до более чем 5% ВВП. На том же уровне - выше 5% - расходы на оборону останутся и в следующем году. Для всех должно быть ясно: Эстония готова побеждать", - сказал Михал, представляя парламенту законопроект о государственном бюджете на будущий год.

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По его словам, результаты ранее принятых решений уже ощутимы - экономика Эстонии растёт. "В этом году мы ожидаем экономического роста на уровне 2,5%, а в следующем, 2027 году, - 2,3%. Чистая заработная плата в среднем выросла на 10%. Покупательная способность населения восстановилась", - заявил Михал, добавив, что также выросла производительность предприятий и увеличился экспорт.

"Бюджет будущего Эстонии на 2027 год основан на шести принципах: сбалансированные государственные финансы, сильная безопасность, растущая экономика, внедрение новых технологий, современная и устойчивая инфраструктура, а также хорошее физическое и психическое здоровье людей", - сказал он.

Общий объем государственного бюджета на предстоящий год составляет 21,3 млрд евро.

Эстония Кристен Михал
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