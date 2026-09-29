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Пашинян отметил, что решение по новому атомному блоку в Армении будет сугубо экономическим

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Окончательное решение по поводу строительства в Армении нового атомного энергоблока будет носить только экономический характер, сообщила пресс-служба правительства Армении по итогам переговоров премьер-министра Никола Пашиняна с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачёвым.

"Премьер-министр отметил, что правительство Республики Армения продолжает обсуждения полученных от международных партнеров предложений относительно строительства нового атомного энергоблока, и решение будет принято в обозримом будущем. Никол Пашинян подчеркнул, что окончательное решение будет носить исключительно экономический характер с учетом цены, качества, безопасности, сроков и гарантий", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава "Росатома" представил подробности относительно предложений и возможных механизмов строительства новой АЭС, а также энергоблоков малой и средней мощности.

Лихачев на брифинге по итогам визита в Ереван заявил о широких по тематике переговорах с премьер-министром Армении.

"У нас действительно прошли очень глубокие по компетенциям и широкие по тематике переговоры с Николом Воваевичем. Главное, наверное, для меня – атомной энергетике в Армении быть, и сегодня из уст премьер-министра произнесено, что атомная энергетика Армении будет развиваться в ближайшие годы", - сказал Лихачев.

По его словам, специалисты "Росатома" работают над вторым этапом продления срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года, который отчасти условно можно разделить на два этапа: до 2031 и с 2031 по 2036 год.

"Большинство работ, связанных с 2031 годом, выполнено, и мы накануне в рамках рабочей группы отфиксировали 100%-е выполнение производственного задания. Дальше работа будет продолжаться в интересах 2036 года, и как у меня, так и у наших специалистов нет сомнений, что станция (возможность ее работы - ИФ) будет продлена до 2036 года. Конечно, последнее слово за эксплуатирующей организацией, за самой станцией, за регулятором, но, исходя из нашего опыта продления Кольской станции, горизонт 2036 года у нас не вызывает никаких сомнений и опасений. Надо просто засучив рукава эту работу доделать", - заявил Лихачев.

Он отметил, что руководство Армении, армянские атомщики изучают вопрос продления срока работы станции далее, до 2046 года.

"И здесь два момента. Первое: теоретически такая возможность есть, эту работу мы готовы организовать, если такое решение будет принято. Но, кроме технической возможности, нужно говорить об экономической целесообразности. В чём тонкости? В том, что потребуются достаточно серьёзные вложения (мы их оцениваем на уровне сотен миллионов долларов), связанных с модернизацией систем безопасности, систем автоматики, с повторным отжигом корпуса реактора в целях обеспечения всех характеристик и с расширением и ремонтом мощностей для хранения отработавшего ядерного топлива. И бассейны, и соответствующие мощности рассчитаны на меньший срок, поэтому нужны будут серьёзные капитальные затраты, которые, в свою очередь, увеличат стоимость электроэнергии на горизонте 2036-2046 годов. И, возможно, даже двукратный рост (цены - ИФ) электроэнергии, если сделать весь объём продления работ до 2046 года", - сказал Лихачев.

При этом он отметил, что "здесь мы плавно переходим к следующей теме – к альтернативе: всё-таки ограничить работу станции 2036 годом, но как можно скорее принимать решение о том, чтобы перейти к строительству нового блока".

"И здесь, наверное, впервые прозвучали очень важные для нас слова Никола Воваевича о том, что в течение ближайших месяцев Армения примет решение о техническом облике и партнёрах, которые будут строить новую станцию. Хорошая новость, ещё раз её подчеркну, что атомной энергетике в течение многих десятилетий в Армении быть", - добавил глава "Росатома".

Армянская АЭС состоит из двух энергоблоков с реактором ВВЭР-440 первого поколения. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1976 году и остановлен в 1989 году, второй – введен в 1980 году и продолжает работу до сих пор.

Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. "Росатом" и Армения обсуждают перспективы создания в стране новой атомной генерации.

Армения Росатом Никол Пашинян Алексей Лихачев
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