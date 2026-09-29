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В Тегеране сомневаются в достижении соглашения с Вашингтоном до выборов в Конгресс

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Иранские чиновники не верят в возможность достижения соглашения с Вашингтоном и открытия Ормузского пролива до американских промежуточных выборов в Конгресс, не исключая эскалации конфликта после 3 ноября, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

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"Иранские чиновники в частном порядке выражали пессимизм по поводу достижения соглашения о прекращении конфликта с Вашингтоном и возобновлении работы Ормузского пролива до американских промежуточных выборов в ноябре", - пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что Тегеран и Вашингтон добились незначительного прогресса в ходе непрямых переговоров в Нью-Йорке "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе.

"Исламская Республика полагает, что существует высокая вероятность эскалации конфликта после голосования 3 ноября", - сообщили источники, получившие информацию от иранских чиновников.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что американская сторона в понедельник провела переговоры через посредников с иранцами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также сообщил, что иранские переговорщики контактировали с катарскими посредниками и вскоре надеются получить ответ Вашингтона на выдвинутые предложения.

В сентябре газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп отверг иранское предложение о семидневном прекращении огня и намерен возобновить удары по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов. По информации издания, американский лидер не верит в готовность Тегерана заключить соглашение, которое устраивало бы США.

Хроника 28 февраля – 29 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Вашингтон Иран Конгресс
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