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В КНДР отрицают причастность к взрыву мин в зоне, разделяющей две Кореи

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - КНДР опровергает причастность к недавнему инциденту в демилитаризованной зоне со взрывом мины и обвиняет Южную Корею в фальсификации результатов расследования.

"В последнее время военные гангстеры РК (Республика Корея - ИФ) опубликовали какой-то результат расследования в связи со взрывом мины, произошедшим в районе южной пограничной линии, и совершили очередную провокацию против нас", - говорится в заявлении заведующей отделом ЦК ТПК и сестры северокорейского лидера Ким Е Чжон, опубликованном ЦТАК.

По ее мнению, своими действиями Сеул создал "повод для оправдания военно-политической провокации" против Пхеньяна.

Ким Е Чжон заявила, что два года назад северокорейские военные начали возводить заграждения в южных приграничных районах, и назвала эти работы "всего лишь демонстрацией суверенитета, не связанной с какими-либо военными целями".

Она подчеркнула, что северокорейские солдаты "никогда не пересекали границу", и обвинила южнокорейских военных в том, что они угрожают северокорейским солдатам стрельбой.

"Если военные гангстеры РК будут производить настоящие выстрелы, а не предупредительные в отношении наших военнослужащих, занимающихся строительством заграждений вблизи южной пограничной линии, то наши пограничные части нанесут немедленный и беспощадный ответный удар", - сообщила Ким Е Чжон.

Она добавила, что если повысится частота провокаций против КНДР в пограничном районе, то Сеул потерпит "небывалые испытания".

В понедельник Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что северокорейские мины с высокой долей вероятности стали причиной взрыва, произошедшего 21 сентября, в результате которого пострадали трое южнокорейских солдат.

По мнению южнокорейцев, на месте взрыва в демилитаризованной зоне были установлены как минимум четыре северокорейские мины, две из них взорвались.

Во вторник министр обороны Южной Кореи Кан Син Чхоль сообщил законодателям, что обнаруженная мина, предположительно, была установлена намеренно, а не является потерянной или самопроизвольно взорвавшейся. Он выразил мнение, что таким образом Пхеньян пытается укрепить свою границу.

Кан Син Чхоль отметил, что Пхеньян, судя по всему, установил мины в нескольких местах к югу от военной демаркационной линии, назвав это явным нарушением Соглашения о перемирии, положившего конец Корейской войне 1950-1953 годов. Он добавил, что Сеул поэтапно примет "соответствующие меры".

КНДР Ким Е Чжон Южная Корея демилитаризованная зона мины
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