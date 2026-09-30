Выставка оборонной промышленности ADEX 2026 откроется в Баку при участии РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские предприятия представят 730 экспонатов продукции военного назначения на выставке оборонной промышленности ADEX 2026, которая пройдет в Баку с 30 сентября по 2 октября.

В рамках единой экспозиции "Рособоронэкспорта" свою продукцию продемонстрируют АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", АО "Технодинамика", АО "Концерн "Калашников", ООО "Аэроскан", ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского", АО "НАСК", АО "ОПК".

"В Баку мы показываем новейшую оборонную продукцию, тщательно подобранную с учетом угроз и вызовов для стран Прикаспийского региона, с которыми нас связывают длительные добрососедские отношения. В 2026 году Рособоронэкспорт организует экспозицию, в которой представлены наиболее актуальные образцы, получившие большой боевой опыт", - сказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба компании.

По его словам, на выставке будут представлены беспилотники и барражирующие боеприпасы, средства противодействия беспилотникам различных классов, авиационные комплексы, артиллерийские и ракетные системы, а также стрелковое оружие для оснащения строевых и специальных подразделений.

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), в качестве натурных образцов продукции военного назначения на российской экспозиции планируется представить противотанковые и штурмовые реактивные гранаты, осколочно-фугасную боевую часть, комплекс "Ланцет-Э" с барражирующими боеприпасами "Изделие 51Э" и "Изделие 52Э", разведывательным беспилотником Z-16Э, а также авиационные ракеты классов "воздух - воздух" малой, средней и большой дальности.

В рамках выставки российская делегация проведет встречи с иностранными партнерами по вопросам двустороннего военно-технического сотрудничества, сообщили в ФСВТС.