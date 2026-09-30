Axios сообщил, что попытки Катара сблизить позиции США и Ирана не увенчались успехом

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Усилия катарских посредников, предпринятые на этой неделе с целью добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном, не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Они зашли в тупик. Иранцы требуют того, на что США не готовы пойти, а США считают, что побеждают, поэтому нет необходимости идти на компромисс", - сказал один из собеседников портала.

Отмечается, что стороны все больше склоняются к мнению, что вероятно возобновление военного конфликта.

Американские власти считают, что президент США Дональд Трамп может отдать приказ о возобновлении полномасштабных боевых действий после промежуточных выборов, сообщает портал.

Собеседники Axios отметили, что катарские власти продолжат попытки, но их все больше разочаровывают обе стороны.

Портал напоминает, что в понедельник катарский дипломат Али аль-Тавади провел в Нью-Йорке многочасовую встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и его командой. По данным источника портала, они обсуждали двухстраничное компромиссное предложение Катара. По словам двух других источников, план Катара был направлен на то, чтобы удовлетворить требование Ирана о снятии военно-морской блокады со стороны США и требование США о предоставлении Ирану гарантий ядерной безопасности.

В тот же день вечером катарский посредник провел переговоры в Вашингтоне с представителем Трампа Джаредом Кушнером и другими чиновниками США. На небольшой части встречи присутствовал вице-президент Джей Ди Вэнс.

Американские чиновники сообщили нескольким СМИ, в том числе Axios, что переговоры прошли "позитивно и конструктивно" и что Иран "продемонстрировал готовность к компромиссу по ядерным вопросам".