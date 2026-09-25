WSJ сообщила о попытках посредников добиться возобновления переговоров США и Ирана

WSJ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Посредники в урегулировании конфликта между США и Ираном активизируют усилия, чтобы Вашингтон и Тегеран провели на следующей неделе новый раунд переговоров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, посредники, в том числе Катар, настаивают на новом раунде переговоров в Омане уже на следующей неделе, чтобы постараться добиться того, чтобы Вашингтон и Тегеран открыли Ормузский пролив и начали сворачивать военные действия.

Ранее газета The National со ссылкой на источники писала, что Иран поделился с США планом по прекращению конфликта в регионе. Источники отметили, что Тегеран предложил установить режим прекращения огня в регионе, нормализовать ситуацию в Ормузском проливе. Также Тегеран хочет убедить Вашингтон согласиться на график мирных переговоров, пока будет в силе перемирие. Прекращение огня также подразумевает прекращение ударов по объектам на территории соседних с Ираном арабских стран.