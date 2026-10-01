Казахстан в 2026/2027 гг. ждет экспорт 11,7 млн тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Казахстан в 2026/2027 маркетинговом году планирует экспортировать 11,7 млн тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте, сообщил руководитель комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов.

"2026-2027 годы 11,7 миллионов - это пшеница с мукой в зерновом эквиваленте. 6,7 миллиона - это чисто пшеница", - сказал Карабанов корреспонденту "Интерфакс-Казахстан" в четверг в кулуарах международной зерновой конференции "Eurasian Agricom - 2026".

Ранее Минсельхоз Казахстана сообщал, что по итогам 2025/2026 маркетингового года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 15,5 млн тонн.