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Нетаньяху заявил, что пассажиры и пилот Flydubai предотвратили глобальную авиакатастрофу

Говорить о возможной причастности Ирана к инциденту пока рано, отметил он

Нетаньяху заявил, что пассажиры и пилот Flydubai предотвратили глобальную авиакатастрофу
Фото: Erik Marmor/Getty Images

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажиры и раненый капитан рейса Flydubai, летевшего из Дубая в Израиль, предотвратили катастрофу, которая могла бы стать "глобальной".

"Они предотвратили катастрофу, которая могла стать глобальной", - сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

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Нетаньяху назвал действия пассажиров, которые помогли задержать нападавшего пилота и стабилизировать самолет, "огромным мужеством, которое предотвратило повторение событий 11 сентября".

Отвечая на вопрос о возможной причастности Ирана, премьер Израиля заявил: "Пока рано об этом говорить".

По его словам, нападавший пилот сейчас находится под следствием в Саудовской Аравии.

"Думаю, его отправят в Эмираты, откуда он родом или, по крайней мере, откуда он вылетел. Мы будем следить за расследованием и, возможно, примем в нём участие", - отметил израильский премьер.

Он добавил, что следователи выяснят, были ли у нападавшего сообщники или связи с Ираном. "Мы докопаемся до сути", - отметил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что нападавший "ненавидел израильтян".

"Это фанатизм и ненависть невероятного масштаба", - сказал премьер.

Ранее в интервью телеканалу CNN премьер-министр Израиля сообщил, что Иерусалим не получал никаких предупреждений или разведданных о готовящемся инциденте.

Он заявил, что поговорил с президентом ОАЭ и тот согласился, что Израиль должен присоединиться к расследованию.

Тем временем индийского пилота, капитана Смита Маччхара, который получил ножевое ранение, помогая предотвратить попытку угона самолета авиакомпании Flydubai, на родине чествуют как героя.

"Капитан Смит Маччхар - герой" - написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X. "Перед лицом смертельной опасности, несмотря на тяжелое ранение, он проявил невероятное мужество и непоколебимую решимость, чтобы защитить жизни других людей", - отметил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее назвал Маччхара "настоящим героем", отметив, что тот продемонстрировал "необычайную храбрость" и спас жизни 174 человек, находившихся на борту самолета.

Посольство Индии в Эр-Рияде сообщило, что "храбрый индийский пилот" был госпитализирован в больницу в Табуке на северо-западе Саудовской Аравии, где ему оказывают медицинскую помощь.

"Мы ждем полной информации о состоянии его здоровья, но, по имеющимся данным, его состояние стабильно. Мы надеемся, что он как можно скорее поправится", - говорится в сообщении в X.

Днем в среду с самолета в воздушном пространстве Иордании подали сигнал о внештатной ситуации, в том числе о возможной попытке угона. По данным израильской стороны, один из пилотов, подданный Омана, ранил ножом другого пилота, когда попытался перехватить управление самолетом. В итоге с нападавшим справились пилот и пассажиры, а другие пилоты посадили самолет в Саудовской Аравии, с которой у Израиля нет дипломатических отношений.

Биньямин Нетаньяху Израиль FlyDubai
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