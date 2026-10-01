Что случилось этой ночью: четверг, 1 октября

Проект федерального бюджета на 2027-2029 гг., создание командования автономных боевых систем в ВС США, аукцион импрессионистов в Нью-Йорке

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Генштаб РФ сообщил, что в рамках осенней кампании призовут около 120 тыс. человек. Отправка призывников к месту прохождения военной службы начнется с 10 октября.

- Шахта "Распадская" в Кузбассе приостановила работу после пожара в демонтажной камере 30 сентября. На предприятии продолжается мониторинг газовой обстановки.

- Совокупный платеж граждан РФ за ЖКХ с 1 октября проиндексирован в среднем по стране на 9,9%. Фактическая величина индексации варьируется в зависимости от региона.

- Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 гг. Согласно документу, в 2027 г. расходы составят 48,8 трлн руб., доходы - 43,3 трлн. На 2028 и 2029 гг. расходы определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн руб., доходы - 45,8 трлн и 48,6 трлн. Проект предусматривает индексацию пенсий и пособий: в 2027 г. пенсии проиндексируют дважды. Прожиточный минимум увеличится на 6,8% до 20,2 тыс. руб., МРОТ вырастет до 28,9 тыс. руб.

- Нетаньяху заявил, что пассажиры и капитан рейса Flydubai, летевшего из Дубая в Израиль, предотвратили катастрофу, которая могла бы стать "глобальной". Говорить о возможной причастности Ирана к инциденту пока рано, считает премьер.

- Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о создании в ВС США командования автономных боевых систем (AutoWarCom), которое будет отвечать за ведение беспилотных операций.

- Южная Корея инвестирует в США до $200 млрд, в том числе $54 млрд - в газовый проект Alaska LNG, сообщил Трамп.

- Редкие работы Ван Гога, Моне, Сезанна и еще восьми художников из частного собрания будут проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Оценочная стоимость картин превышает $450 млн.