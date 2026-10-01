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Фондовые индексы Европы завершили среду в минусе

Фондовые индексы Европы завершили среду в минусе
Фото: PA Images via Getty Images

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рынки акций Западной Европы закрылись в минусе в среду на фоне роста цен на нефть.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,5% - до 634,89 пункта. Он прервал пятимесячный подъем, завершив сентябрь спадом на 1,7%. Из-за этого по итогам всего второго квартала индикатор потерял 0,7%.

Британский FTSE 100 в среду уменьшился на 0,29%, германский DAX - на 0,79%, французский CAC 40 - на 0,89%, итальянский FTSE MIB - на 0,84%, испанский IBEX 35 - на 0,47%.

FTSE 100 потерял 1,4% по итогам сентября, но за квартал вырос на 1,2%. Таким образом, он растет уже семь кварталов подряд - это самая длинная серия более чем за 20 лет.

В среду инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Национальное статистическое управление Британии улучшило оценку роста ВВП страны во втором квартале. Согласно окончательным данным, британская экономика в апреле-июне увеличилась на 0,5% в сравнении с предыдущими тремя месяцами, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре увеличились на 3,3% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,9% в августе и обновила максимум с декабря 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение темпов до 3,1%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в августе выросли на 1,3% в помесячном сравнении, слабее прогноза экспертов, в среднем ожидавших их повышения на 1,5%. Уровень безработицы в ФРГ в сентябре не изменился в сравнении с августом, составив 6,4%, как и ожидали на рынке.

Государственный долг Германии на конец июня составлял 2 трлн 753,5 млрд евро, по предварительным данным Destatis. Это на 26,3 млрд евро (на 1%) больше показателя на конец марта текущего года.

Тем временем годовая инфляции во Франции в сентябре ускорилась до максимальных с января 2024 года 3,4%, согласно предварительным данным. Аналитики оценивали ее в 3,1%.

Потребительские цены в Италии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, выросли в сентябре на 4,1% в годовом выражении, по предварительным данным статистического агентства Istat. Таким образом, инфляция усилилась по сравнению с 3,2% в августе и обновила максимум с сентября 2023 года.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 в среду стала норвежская Kongsberg Gruppen ASA (+4,8%), падения - австрийская AT&S Austria Technologie und Systemtechnik AG (-7,2%).

Бумаги BMW AG прибавили в цене 1,5%, после того как германский автоконцерн представил стратегический план, включающий внедрение искусственного интеллекта, сокращение управленческих должностей и выпуск двух новых моделей. Компания также планирует вернуть рентабельность в долгосрочный целевой диапазон 8-10% к 2030 году.

Рыночная стоимость британской сети пекарен Greggs поднялась на 8,2% после сообщений, что она может закрыть четыре производственных объекта и сократить порядка 740 рабочих мест в рамках усилий по сокращению издержек на фоне нарастающего инфляционного давления.

Акции производителя фармацевтической упаковки Gerresheimer подорожали на 5,5%. Германская компания отчиталась о росте выручки во втором квартале до 578 млн евро с 475 млн евро кварталом ранее.

Котировки датского производителя лекарственных препаратов H. Lundbeck снизились на 0,4% после сообщений, что он выразил заинтересованность в покупке американской биофармацевтической Xeris.

Разработчик программного обеспечения для автомобильного ритейла и управления дилерскими центрами Pinewood Technologies сократил капитализацию на 0,1%, несмотря на сильную полугодовую отчетность. Его прибыль в январе-июне выросла на 11,4% в годовом сравнении.

Подъем цен на нефть не помог нефтяным гигантам завершить торги в плюсе. Рыночная стоимость BP Plc уменьшилась на 0,2%, TotalEnergies - на 1,9%, Eni - на 1,1%, Shell - на 0,7%.

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