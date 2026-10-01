ЕК консультируется со странами Евросоюза по вопросу о высвобождении запасов дизеля

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Задача Еврокомиссии, когда идет речь о возможном высвобождении стратегических запасов топлива, - координировать позицию стран-участниц в Международном энергетическом агентстве, заявила пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен.

Ее попросили прокомментировать призыв США к Евросоюзу высвободить запасы дизельного топлива и реакцию ЕК на эти требования .

"Мы находимся в очень тесном контакте с нашими странами-участницами по этому вопросу. (...) У нас также осуществляются контакты на высоком уровне с администрацией США. Продолжается много контактов и встреч. Завтра состоится важное совещание совета управляющих МЭА - Международного энергетического агентства. Так что также идет подготовка и к нему", - сказала Итконен.

По ее словам, "в этом контексте важно напомнить о роли Еврокомиссии", когда идет речь о возможном высвобождении запасов. "Наша задача - координировать позицию стран-участниц в Международном энергетическом агентстве. То есть, если МЭА выступит с предложением продолжить высвобождение запасов, именно Еврокомиссия будет координировать действия наших стран-участниц в МЭА. Такова наша роль, и это то, что мы делаем в данный момент", - объяснила Итконен.

Она уточнила, что о любом возможном высвобождении запасов сначала должно объявить МЭА. В пятницу состоится совещание, и тогда ЕК будет действовать по мере необходимости.

Представитель Еврокомиссии упомянула о европейской директиве по нефтяным запасам, которая устанавливает, как происходит их высвобождение. "Прежде всего, любое высвобождение запасов является добровольным. Международное энергетическое агентство дает рекомендацию по объемам, ожидаемым от каждого члена организации, и каждый из них - а это не только государства ЕС - должен уведомлять МЭА о высвобождении своих запасов. Мы поддерживаем наши страны-участницы координацией действий ЕС через координационную группу по нефти. Таков процесс", - сообщила Итконен.

Она напомнила, что 29 сентября для обсуждения текущей ситуации состоялось заседание координационной группы по нефти, которая пришла к выводу, что "в настоящее время нет нехватки дизельного топлива в ЕС".

Высвобождение добровольно проводят стран-участниц, если они сочтут это нужным. Страны ЕС могут участвовать в действиях Международного энергетического агентства без решения ЕС по этому поводу. Еврокомиссия будет только координатором, повторила пресс-секретарь.

Накануне Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп собрал членов администрации на заседание, посвященное проблемам с ценами на дизельное топливо. По информации газеты, Белый дом оказывает давление на страны Европы, чтобы они высвободили запасы из своих резервов дизельного топлива.