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В Иране заявили, что не намерены избегать переговоров с США

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика не будет уходить от переговоров с США, несмотря на агрессивные действия Вашингтона, сообщает Tasnim.

"Мы никогда не убегали от диалога, и мы не будем этого делать, даже несмотря на то, что США трижды били по нашей стране", - заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мирные отношения с Ираном крайне маловероятны. Он не исключает вариант с усилением ударов по республике после промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре.

Хроника 28 февраля – 01 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Дональд Трамп США Масуд Пезешкиан
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