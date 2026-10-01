Азербайджан ведет консультации с Арменией из-за сбежавшего военного

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с самовольным оставлением воинской части военнослужащим Насими Мусаевым, который позднее был задержан на территории Армении, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

По информации ведомства, Мусаев проходил военную службу в одной из частей Лачинского района (на границе с Арменией - ИФ), а 26 сентября 2026 года были начаты поиски в связи с его отсутствием на месте службы. Причем, по версии военной прокуратуры, Мусаев покинул воинскую часть по собственной воле.

Возбуждено уголовное дело, военнослужащего обнаружили на территории Армении.

Генпрокуратура отмечает, что госорганы Азербайджана продолжают контакты с соответствующими органами Армении для выяснения факта нахождения и задержания Мусаева на армянской территории, а также других обстоятельств инцидента.

Ранее в Службе национальной безопасности Армении сообщили, что 29 сентября военнослужащий одной из азербайджанских воинских частей "покинул место службы при неизвестных обстоятельствах". При этом не исключалось, что он мог незаконно пересечь границу Армении. 1 октября в селе Шаки Сюникской области на юге Армении гражданин получил огнестрельное ранение в ногу. "Выяснилось, что преступление совершил азербайджанский военнослужащий, который был задержан. Подробности инцидента также представлены азербайджанской стороне. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по данному инциденту", - заявили в СНБ.