Что произошло за день: четверг, 1 октября

Владимир Путин о будущем мира, высылка венгерских дипломатов и завершение карьеры Артема Дзюбы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Если все хотят жить, то жить нужно дружно, заявил Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он призвал не ставить целью нанесение России стратегического поражения. Он также заявил о необходимости избежать применения ядерного оружия. При этом президент предупредил, что в случае прямого нападения на Калининград или другой регион РФ, речь пойдет о применении всего арсенала российских вооружений.

- В результате ударов Украины по российским НПЗ потеряно порядка одного процента ВВП России, заявил Владимир Путин. Он также подчеркнул, что России поступают со всех сторон обращения прекратить атаки в Черном море, но не Россия это начала.

- Россия объявила об ответной высылке венгерских дипломатов из Москвы, Казани и Петербурга. Им в двухнедельный срок надлежит покинуть территорию РФ.

- Налог на доходы по вкладам может принести бюджету в 2027 г. почти 1 трлн рублей. По итогам 2026 года ожидается 632 млрд рублей.

- Пенсии в 2027 году будут проиндексированы в феврале и апреле. Татьяна Голикова сообщила, что в феврале планируется индексация на 6,8%, в апреле - еще на 3,3%.

- Госдуме предложили удвоить штрафы за нарушения общественного порядка. Повысить предлагается административные штрафы за такие нарушения как распитие алкоголя в запрещенных местах, производство и распространение экстремистских материалов, нарушение установленного порядка проведения митинга, мелкое хулиганство и др.

- Эстония запретила транзит зерна из РФ и Белоруссии. Между тем из презентации аналитического центра "Русагротранса" следует, что экспорт российского зерна из-за проблем с логистикой в Азово-Черноморском бассейне смещается в сторону портов Балтики. Так в сентябре балтийские порты обеспечили более 60% поставок пшеницы на экспорт.

- Артем Дзюба завершил карьеру. При этом 38-летний футболист допустил, что поиграет за какую-нибудь команду в кубковом матче.