Поиск

Что произошло за день: четверг, 1 октября

Владимир Путин о будущем мира, высылка венгерских дипломатов и завершение карьеры Артема Дзюбы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Если все хотят жить, то жить нужно дружно, заявил Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он призвал не ставить целью нанесение России стратегического поражения. Он также заявил о необходимости избежать применения ядерного оружия. При этом президент предупредил, что в случае прямого нападения на Калининград или другой регион РФ, речь пойдет о применении всего арсенала российских вооружений.

- В результате ударов Украины по российским НПЗ потеряно порядка одного процента ВВП России, заявил Владимир Путин. Он также подчеркнул, что России поступают со всех сторон обращения прекратить атаки в Черном море, но не Россия это начала.

- Россия объявила об ответной высылке венгерских дипломатов из Москвы, Казани и Петербурга. Им в двухнедельный срок надлежит покинуть территорию РФ.

- Налог на доходы по вкладам может принести бюджету в 2027 г. почти 1 трлн рублей. По итогам 2026 года ожидается 632 млрд рублей.

- Пенсии в 2027 году будут проиндексированы в феврале и апреле. Татьяна Голикова сообщила, что в феврале планируется индексация на 6,8%, в апреле - еще на 3,3%.

- Госдуме предложили удвоить штрафы за нарушения общественного порядка. Повысить предлагается административные штрафы за такие нарушения как распитие алкоголя в запрещенных местах, производство и распространение экстремистских материалов, нарушение установленного порядка проведения митинга, мелкое хулиганство и др.

- Эстония запретила транзит зерна из РФ и Белоруссии. Между тем из презентации аналитического центра "Русагротранса" следует, что экспорт российского зерна из-за проблем с логистикой в Азово-Черноморском бассейне смещается в сторону портов Балтики. Так в сентябре балтийские порты обеспечили более 60% поставок пшеницы на экспорт.

- Артем Дзюба завершил карьеру. При этом 38-летний футболист допустил, что поиграет за какую-нибудь команду в кубковом матче.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 1 октября

Путин оценил в 1% ВВП ущерб от ударов по российским НПЗ

 Путин оценил в 1% ВВП ущерб от ударов по российским НПЗ

Путин предупредил, что РФ при нападении на любой свой регион применит весь арсенал вооружений

Путин заявил о важности избежать применения ядерного оружия

 Путин заявил о важности избежать применения ядерного оружия

Путин заявил, что рано или поздно придется договариваться об основах нового мироустройства

 Путин заявил, что рано или поздно придется договариваться об основах нового мироустройства

Bloomberg узнал о планах Турции и ООН организовать переговоры РФ и Украины

 Bloomberg узнал о планах Турции и ООН организовать переговоры РФ и Украины

Минфин планирует привлечь в IV квартале от размещения ОФЗ 2,45 трлн рублей

К МКС стартовал корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса"на борту

Бюджет ФОМС сверстан с дефицитом, его покроют за счет переходящих остатков

Песков заявил, что Россия не планирует применять ядерное оружие
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3812 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12038 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов