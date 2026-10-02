Мировые цены на продовольствие в сентябре выросли на 1,5%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие в сентябре по сравнению с пересмотренным показателем августа выросли на 1,5% на фоне подорожания зерна, растительного масла и сахара. Об этом сообщается в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен ФАО в сентябре составил 136 пунктов, что на 2 пункта (на 1,5%) выше пересмотренного августовского показателя. Значение индекса оказалось на 5,8% выше, чем в сентябре 2025 года, но на 15,1% ниже пикового уровня, достигнутого в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые по сравнению с августом вырос на 5,1%, по сравнению с сентябрем 2025 года - на 17,2%. В месячном выражении мировые цены на пшеницу повысились на 6,3%, достигнув максимального уровня с августа 2023 года. Хотя к концу месяца наблюдалось некоторое снижение ежедневных котировок, отмечается в обзоре.

"Такой рост был обусловлен главным образом логистическими проблемами в Черноморском регионе, из-за которых импортеры переориентировались на альтернативных поставщиков. Дополнительным фактором роста цен стали засуха в некоторых районах Северной Америки в преддверии сева озимой пшеницы", - говорится в документе.

Мировые цены на кукурузу по сравнению с августом выросли на 5,6% и достигли максимального уровня за последние три года. Это связано с прогнозируемым сокращением предложения из-за более низкой, чем ожидалось, урожайности в США и снижением экспортного потенциала в Бразилии. "Сбои в торговле в Черноморском регионе привели к сокращению экспортного предложения кукурузы, а сохранявшаяся неопределенность в отношении судоходства через Ормузский пролив подпитывала опасения по поводу высокой стоимости топлива, удобрений и грузоперевозок. Это оказывало дополнительное повышательное давление на цены на сырье, особенно для производства биотоплива, в частности на кукурузу", - говорится в обзоре.

Индекс цен на все виды риса повысился на 1,4% на фоне роста котировок длиннозерного риса (индика) из-за опасений, связанных с погодными условиями, и сезонного сокращения предложения.

Индекс цен на растительные масла в сентябре был на 0,9% выше августовского показателя и на 18,3% выше в годовом выражении. Рост был обусловлен в первую очередь повышением мировых цен на пальмовое масло, которое полностью нивелировало снижение котировок подсолнечного масла. Цены на подсолнечное масло двигались вниз третий месяц подряд на фоне прогнозируемого обильного предложения в Черноморском регионе, однако сохраняющиеся логистические трудности и ограниченная пропускная способность альтернативных экспортных маршрутов сдерживали дальнейшее ослабление цен, сообщается в обзоре.

Цены на соевое и рапсовое масло в течение месяца практически не изменились.

Индекс цен на мясо в сентябре по сравнению с пересмотренным значением августа снизился на 1,1% и соответствует значению год назад. Это было обусловлено ослаблением котировок мяса птицы и свинины, тогда как цены на говядину и баранину в целом оставались стабильными. Мировые котировки мяса птицы ушли вниз на фоне значительного объема экспортного предложения в Бразилии и ослабления импортного спроса со стороны ЕС. Цены на свинину уменьшались на фоне значительного предложения в основных странах-экспортерах. Экспортные цены на говядину в Австралии упали в условиях усиления конкуренции на мировом рынке, в Бразилии котировки выросли на фоне активизации спроса со стороны США. Стоимость баранины практически не изменилась.

Индекс цен на молочную продукцию в сентябре был на 0,1% ниже августовского уровня. В годовом выражении они упали на 19,1%.

"Снижение цен на сыр было практически полностью нивелировано ростом котировок сухого молока, тогда как цены на сливочное масло почти не изменились, - говорится в обзоре. - Котировки обезжиренного сухого молока оказались на 33,1% выше уровня прошлого года, цены на сухое молоко выросли во всех основных странах-экспортерах под воздействием устойчивого импортного спроса, особенно со стороны стран Азии".

Индекс цен на сахар в сентябре был на 6,1% выше августовского уровня и на 14,7% выше, чем в сентябре 2025 года. Значение индекса растет третий месяц подряд и находится на максимальном уровне с апреля 2025 года.

Рост обусловлен прежде всего прогнозируемым сокращением мирового предложения сахара в 2026/27 сельхозсезоне. Ожидается, в частности, что сокращение посевных площадей и неблагоприятные погодные условия в течение вегетационного периода в ЕС приведут к уменьшению урожая сахарной свеклы. Сокращение производства сахара прогнозируется в Таиланде, менее благоприятна оценка и для Индии. Кроме того, срыв сроков уборки урожая в ключевом регионе выращивания сахарного тростника в Бразилии из-за сильных дождей оказывал дополнительное повышательное давление на мировые цены на сахар.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.