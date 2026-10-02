Бои между йеменской армией и хуситами усилились вокруг стратегического города Таиз

Фото: Mohammed Hamoud/Anadolu via Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Хуситы все активнее пытаются пробиться к имеющему стратегическое местоположение городу Таиз на юго-западе Йемена, им оказывают сопротивление лояльные правительству Йемена силы, сообщает в пятницу The National.

В частности, боевые действия идут в жилых районах к востоку от города. Накануне Минобороны Йемена призвало местных жителей держаться подальше от зоны боев, не выходить на дороги в районе Таиза, чтобы не подвергать себя опасности.

Представитель йеменских вооруженных сил полковник Маджид Аль Назили сообщал, что авиация нанесла 15 авиаударов по позициям хуситов в предместьях Таиза. Он отметил, что среди хуситов убиты десятки бойцов, противник понес потери в транспорте и вооружениях.

Издание напоминает, что Таиз – третий по величине город Йемена – находится на перекрестке дорог, соединяющих побережье Красного моря, удерживаемый хуситами север Йемена и юг под контролем признанного международным сообществом правительства, которое размещается в портовом городе Аден.

По информации ООН, возобновившиеся бои заставили более чем 133 тыс. человек покинуть свои дома, в основном в провинциях Таиз и Лахдж.

Также в пятницу арабская коалиция перехватила баллистическую ракету, выпущенную хуситами по городу Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Ранее движение "Ансар Аллах" (хуситы) провело наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяло под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Бои в горных районах на юго-западе страны продолжаются. Параллельно с этим хуситы обмениваются ударами с Саудовской Аравией. Эр-Рияд оказывает военную поддержку властям Йемена, ведущим борьбу против хуситов.