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ЕАЭС утвердил запуск общего рынка электроэнергии с 2027 г. на основе двусторонних договоров

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Евразийский межправительственный совет в пятницу одобрил корректировку правил функционирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС с тем, чтобы на первом этапе он был запущен в виде торговли по двусторонним договорам, сообщила Евразийская экономическая комиссия по итогам заседания межправсовета.

"С 1 января 2027 года на первом этапе торговля электрической энергией будет осуществляться по свободным двусторонним договорам без централизованных торгов", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения внесены главами правительств стран - участниц ЕАЭС в правила взаимной торговли электрической энергией, правила информационного обмена и правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений.

В сообщении отмечается, что "работа по реализации последующих этапов развития электроэнергетического рынка, связанных с централизованной торговлей, будет продолжена".

ЕАЭС
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