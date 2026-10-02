Германская сеть универмагов Galeria подала заявление о банкротстве

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Компания Galeria, владелец последней оставшейся в Германии сети универмагов, в пятницу подала заявление о банкротстве в суд Дюссельдорфа.

"Это заявление создает правовую основу для упорядочивания текущей ситуации, стабилизации компании и формирования условий для устойчивого будущего Galeria", - говорится в сообщении ритейлера. О дальнейшем развитии событий будет сообщено "в ближайшее время", отмечается в нем.

Это четвертое заявление о банкротстве Galeria за последние шесть лет. В разгар пандемии коронавируса (в 2020 году) компания уже проходила процедуру санации под судебной защитой и с тех пор еще дважды оказывалась в аналогичной ситуации, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

После последнего банкротства в 2024 году сеть универмагов перешла под контроль консорциума, в который вошли американская инвестиционная группа NRDC Equity Partners и инвестфирма BB Kapital SA, принадлежащая Бернду Битцу. Новые владельцы сократили половину штата головного офиса в Эссене, перенесли его в Дюссельдорф и окончательно отказались от брендов Kaufhof и Karstadt. В итоге у сети осталось 83 универмага. В отношении 33 из них Galeria недавно объявила о намерении провести переговоры с арендодателями об условиях аренды. В компании работают около 12 тыс. человек.