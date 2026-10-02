В парламенте Армении создана следственная комиссия по изучению кризиса в церкви

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Армении Рубен Рубинян в пятницу подписал решение о создании следственной комиссии по вопросу "кризиса в армянской церкви".

В опубликованном на сайте парламента решении отмечается, что комиссия создается в соответствии с законодательством и по требованию не менее четверти от общего числа депутатов.

"Создана следственная комиссия парламента для расследования кризиса, возникшего в церкви в результате деятельности ряда священнослужителей Армянской апостольской церкви, и возникших проблем в результате невыполнения ими исключительной миссии в духовной жизни армянского народа, развитии его национальной культуры и сохранении его национальной идентичности", - говорится в решении.

Комиссия создана по инициативе правящей фракции "Гражданский договор", ее возглавит депутат Арман Егоян.

Ранее правительство Армении опубликовало доклад по вопросу Армянской церкви, в котором церковное руководство обвиняется в отречении от церковных канонов, а также представлен план по отречению от престола Католикоса всех армян Гарегина Второго.

О необходимости создания следственной комиссии ранее заявлял премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, по итогам работы комиссии должны быть разработаны законодательные инициативы, направленные на "прекращение захвата Церкви".

Парламентская оппозиция в работе комиссии участвовать не будет.

Пашинян ранее заявлял о необходимости отречения от престола Католикоса всех армян Гарегина Второго, считая его угрозой безопасности страны. Он заявлял, что Католикос всех армян лишен сана и захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети. Представители возглавляемой Пашиняном правящей партии "Гражданский договор" отказываются признавать Гарегина Второго в качестве Католикоса и называют его мирским именем - Ктрич Нерсисян.