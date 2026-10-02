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Трамп считает, что иранское руководство "долго не протянет", если откажется от сделки с США

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пригрозил устранением иранскому руководству, если оно не согласится на устраивающую Вашингтон сделку.

"Мы решим вопрос так или иначе. И либо они примут правильное и умное решение, либо попросту долго не протянут", - сказал он, выступая на заводе в Техасе.

Трамп в очередной раз предположил, что иранское урегулирование возможно либо вскоре после промежуточных выборов, которые пройдут в США в ноябре, либо даже до выборов.

Он напомнил, что ранее в этом году США и Израиль в ходе военной операции ликвидировали многих иранских руководителей. По словам президента Штатов, ему важно, чтобы нынешний президент Ирана Масуд Пезешкиан был жив и здоров, так как в противном случае будет неясно, с кем вести переговоры.

"Мы стараемся хорошо обращаться с их нынешним президентом", - заявил Трамп.

Хроника 28 февраля – 02 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Дональд Трамп
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