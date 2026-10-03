Что случилось этой ночью: суббота, 3 октября

Убийство конвоира в КБР, дроны повредили МКД в Калуге, КНДР запустила баллистическую ракету

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Заключенный убил конвоира в поезде в Кабардино-Балкарии. Также пострадали три сотрудника ФСИН, нападавшего ликвидировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

- Многоквартирные дома повреждены в Калуге после атаки БПЛА, есть пострадавшие. За ночь над регионом было уничтожено 13 беспилотников.

- Пилот рейса Flydubai признался, что хотел разбить самолет в Израиле. Как сообщает телеканал ABC News, подозреваемый сотрудничает с властями. В четверг пилота перевезли из Саудовской Аравии в ОАЭ, где в отношении него инициировано расследование о причастности к терроризму.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить запрет на экспорт дизтоплива. Трамп также пообещал в скором времени начать наращивать стратегические запасы нефти. Американский лидер заверил, что Штаты "получают нефть стоимостью в миллиарды долларов" из Венесуэлы.

- Порода обрушилась на шахте "Черемуховская-Глубокая" в Свердловской области, один человек погиб. Локальное обрушение породы произошло на горизонте 1040 м. В этот момент в шахте находились 98 человек, эвакуация не проводилась.

- КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. Южнокорейские военные считают, что ракета была баллистической.