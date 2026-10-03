В Казахстане три сотовых оператора оштрафованы за то, что не оптимизировали сигнал в местах лишения свободы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Три крупных оператора сотовой связи привлечены к ответственности за превышение допустимого уровня сигнала связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) в Костанайской области на севере Казахстана, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Сообщается, что прокуратура провела замеры уровня сигнала сотовой связи на территории учреждений УИС, и установила, что в трех учреждениях сигналы сотовых операторов ТОО "Кар-Тел" (Beeline), АО "Kcell" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (ALTEL, Tele2) превышают допустимый уровень.

Сообщается, что после проверки все три оператора сотовой связи привлечены к административной ответственности по пункту 16 части 1 статьи 637 Кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа.

"В соответствии со статьей 97 Уголовно-исполнительного кодекса операторы сотовой связи обязаны обеспечивать оптимизацию собственных сетей связи, включая своевременное реагирование и принятие мер по снижению уровня распространения радиосигнала на территории учреждений УИС. Однако эти требования не соблюдались", - заявили в прокуратуре региона.

При этом сообщается, что прокуроры установили, что один из осужденных, находясь в местах лишения свободы, используя мобильный телефон, совершил мошеннические действия на сумму 4 млн тенге ($8,9 тыс).

Часть 1 статьи 637 (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области связи) Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф для субъектов малого предпринимательства в размере 20, для субъектов среднего предпринимательства - в размере 40, для субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 месячных расчетных показателей (1 МРП = 4 325 тенге = $9,6).