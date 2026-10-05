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Два человека погибли, 35 пострадали при стрельбе на уличной вечеринке в Джорджии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще 35 получили ранения в результате стрельбы на уличной вечеринке в южной части американского штата Джорджия, сообщает CBS News. Не менее 25 пострадавших доставлены в больницы.

Как уточнили в Бюро расследований Джорджии (GBI), инцидент произошел в воскресенье утром в городе Вена. Двух погибших обнаружили в нескольких кварталах от места, которое считается исходной точкой стрельбы.

Шериф округа Дули Крейг Пиви сообщил, что на месте проведения вечеринки в честь встречи выпускников находились более 1 тыс. человек. По его словам, было произведено не менее 50 выстрелов в двух точках, расположенных примерно в одном квартале друг от друга. Он также отметил, что часть людей пострадала, когда автомобили пытались покинуть район.

Информация о возможных подозреваемых и мотивах не раскрывается. Личности раненых и погибших не обнародованы.

Джорджия США
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