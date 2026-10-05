США вывели с Ближнего Востока авианосец "Джордж Буш"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ВМС США вывели из района Ближнего Востока авианосец USS George Bush, который в течение шести месяцев выполнял задачи в Аравийском море вблизи Ирана, следует из сообщения посольства США в Таиланде.

По сообщению американского диппредставительства и местных СМИ, авианосец в воскресенье в сопровождении ракетного эсминца USS Delbert Black прибыл в курортный город Пхукет на побережье Индийского океана.

По информации издания The Phuket Express, американские корабли зашли в Пхукет для отдыха экипажей. Они пробудут там до 9 октября.

В настоящее время в Аравийском море вблизи Ирана в распоряжении сил Центрального командования ВС США осталась только одна американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS George Washington. Его примерно через месяц должен сменить авианосец USS Theodore Roosevelt, который неделю назад вышел из базы в Сан-Диего в Калифорнии.

Ранее телеканал CNN и газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что США также вывели свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer с британской авиабазы Фэрфорд, где они находились для использования в американской военной операции против Ирана. Все самолеты, которые были расположены там до последнего времени, отправлены в места постоянного базирования на континентальной части США.