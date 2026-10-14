Часть кораблей США отошла от берегов Ирана на отдаленные рубежи

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Часть кораблей группировки американских ВМС, размещенных вблизи Ирана, отошла в более отдаленные от его побережья районы в Индийском океане, следует из данных Военно-морского института Соединенных Штатов.

В настоящее время в Аравийском море к юго-востоку от побережья Ирана на боевом дежурстве находятся 12 боевых кораблей, в том числе один авианосец - USS George Washington, на котором базируются 48 истребителей, восемь ракетных эсминцев и три больших десантных корабля с морской пехотой на борту. Корабли в основном задействованы в обеспечении морской блокады Ирана и поддержке транзита коммерческих судов через Ормузский пролив.

Тем временем в отдаленные от Ирана районы в Индийском океане отошли, по меньшей мере, шесть кораблей, включая крейсер и пять эсминцев. Кроме того, ВМС США на фоне конфликта в Йемене разместили в Красном море еще два ракетных эсминца.

Ранее иранские военные уже заявляли, что корабли ВМС США отошли на большое расстояние от Ирана. В частности, как утверждает заместитель командующего ВМС Ирана контр-адмирал Фарамарза Бемани, США "значительно отступили от морских границ Ирана и сейчас находятся на максимальном удалении от них по сравнению с предыдущими периодами конфликта".

В свою очередь представитель вооруженных сил Ирана Мохаммад Акраминия заявил агентству Fars, что Иран намерен модернизировать свои ракеты большой дальности с тем, чтобы иметь возможность поражать отошедшие от побережья страны американские ВМС.

Согласно его утверждению, корабли ВМС США теперь дислоцируются на расстоянии до 1000 км от берегов Ирана.

"В ходе этого конфликта мы пришли к выводу, что нам совершенно необходимо увеличить дальность полета наших ракет, и сейчас мы движемся в этом направлении", - сказал он.