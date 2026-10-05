Судно перевернулось в Южной Корее, два человека числятся пропавшими без вести

Береговая охрана Южной Кореи Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Рыболовецкое судно, на борту которого находились 11 человек, перевернулось у берегов южнокорейского острова Чеджу в понедельник, сообщает "Ренхап".

Девять человек удалось спасти, двое числятся пропавшими без вести, заявили власти.

Уточняется, что инцидент произошел в 03:04 по местному времени (21:04 по Москве). Находившиеся поблизости суда спасли девятерых иностранных членов экипажа - восьмерых индонезийцев и одного вьетнамца. Состояние спасенных членов экипажа оценивается как стабильное.

По данным береговой охраны, пропавшими числятся капитан из Южной Кореи и один индонезийский член экипажа.

Власти направили к месту происшествия вертолеты и патрульные суда для проведения поисково-спасательных работ.