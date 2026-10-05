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Президент Таджикистана призвал расширять применение таджикского языка в интернете

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал расширять сферу применения таджикского языка, в том числе в интернете, научной и технической сферах.

"В условиях усиливающегося языкового влияния специалистам соответствующих отраслей необходимо еще больше обогащать систему формирования терминов за счет смысловых и лексических возможностей языка", - говорится в поздравительном послании Рахмона по случаю Дня государственного языка, опубликованном пресс-службой президента.

По словам главы государства, новые термины должны формироваться на основе исконно таджикского словарного запаса и соответствовать содержанию и особенностям различных отраслей.

Рахмон также призвал расширять использование норм таджикского литературного языка в интернете. Он отметил необходимость внедрения в глобальную сеть научных и отраслевых разработок с учетом национальных и культурных ценностей таджикского народа.

Президент подчеркнул, что наука, техника, технологии и искусственный интеллект развиваются "беспрецедентными темпами", а достижения и открытия в этих сферах находят выражение прежде всего посредством языка и специальной терминологии.

Особое внимание, по словам Рахмона, необходимо уделять изучению таджикского языка детьми и молодежью. Он призвал уже на начальных этапах обучения и воспитания повышать общественную значимость языка, совершенствовать навыки владения им и воспитывать уважение к нему.

Рахмон назвал таджикский язык одним из факторов укрепления национального самосознания и самопонимания молодого поколения.

Президент также отметил, что за 35 лет государственной независимости при поддержке правительства таджикский язык прошел важный этап развития и стал, по его оценке, основным средством единения и сплочения народа, а также фактором укрепления национального самосознания.

В числе мер государственной поддержки языка Рахмон упомянул принятие закона "О государственном языке Республики Таджикистан", реализацию "Программы развития государственного языка на 2020-2030 годы", создание Комитета по языку и терминологии при правительстве и Высшей аттестационной комиссии при президенте.

По его словам, развитию языка также способствуют издание словарей, проведение республиканских конкурсов, развитие библиотечной, теле- и радиосетей, а также подготовка многотомного собрания литературного наследия "Ахтарони адаб" ("Звезды литературы").

Рахмон призвал обеспечивать нормативное использование таджикского языка, сохранять его чистоту и расширять сферу применения.

"Наш священный долг - долг истинных носителей и владельцев языка - с высоким чувством национальной гордости поддерживать его, обеспечивать правильное и нормативное использование языка на всех уровнях деятельности", - говорится в послании.

В заключение президент поздравил граждан Таджикистана и соотечественников за рубежом с Днем государственного языка и пожелал таджикско-персидскому языку "вечной жизни".

Таджикистан Эмомали Рахмон
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