ЕС готовит "дорожные карты" для вступления в блок Украины, Молдавии, Черногории и Албании

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз разрабатывает предложения, согласно которым Украине, Молдавии, Черногории и Албании будет представлен четкий пошаговый план действий на пути к членству в ЕС, сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Еврокомиссии.

По словам одного из чиновников, готовящиеся "дорожные карты" прояснят, чего именно ожидают от каждой страны-кандидата, а также наложат обязательства на нынешних членов ЕС, которые должны дать свое согласие на продолжение процесса.

Уточняется, что "поддержка нынешних членов должна быть единодушной", чтобы страны-кандидаты могли пройти через процесс вступления в ЕС.

Собеседник издания сообщил, что в "дорожных картах" будет представлен четкий список приоритетов: сроки и результаты, которые помогут наиболее продвинутым кандидатам завершить необходимые реформы.

"Однако вступление в ЕС требует времени. Страны-кандидаты должны пройти строгий отбор по заслугам и провести масштабные и долгосрочные реформы ", - цитирует Politico проект документа о подготовке к расширению, с которым изданию удалось ознакомиться.

Отмечается, что "дорожные карты" - это первый случай, когда странам-кандидатам будут даны гарантии того, что если они продолжат проводить необходимые реформы, их примут в ЕС, а также предложены ориентировочные сроки завершения переговоров.

Процесс сближения Украины с ЕС начался с подписания в 2014 году соглашения об ассоциации сторон, включающего "углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли", которое вступило в силу в 2017 году.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в ЕС. В июне 2022 года Еврокомиссия предложила предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Европейский совет поддержал эту инициативу. 14 декабря 2023 года Евросовет принял решение об открытии переговоров с Украиной о вступлении страны в ЕС.