ЕК выделяет 130 млн евро на поддержку сферы противодействия БПЛА

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник о выделении дополнительных 130 млн евро на укрепление возможностей государств-членов по использованию и нейтрализации беспилотников для повышения безопасности границ.

"Европейская комиссия усиливает поддержку государств-членов в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам, выделяя дополнительные 130 млн евро в рамках Инструмента финансовой поддержки управления границами и визовой политики (BMVI)" - говорится в коммюнике ЕК.

В документе отмечается, что данная мера является "частью усилий ЕС по совершенствованию систем наблюдения за границами и повышению эффективности реагирования на возникающие угрозы безопасности".

Новое финансирование дополняет первоначальные средства в размере 250 млн евро, о выделении которых было объявлено ранее, и еще 169 млн евро, предоставленных в начале текущего года для закупки разведывательных беспилотников и сопутствующего оборудования для нужд Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex и государств-членов.

Как считают в Брюсселе, "эти средства помогут государствам-членам улучшить ситуационную осведомленность, повысить уровень защиты внешних границ и эффективнее реагировать на риски, связанные с несанкционированным или враждебным использованием беспилотников".