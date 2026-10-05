В порту Южный беспилотниками поражён сухогруз с имуществом для ВСУ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли авиаудар по судну с грузами, предназначенными для украинской армии, сообщает министерство обороны РФ.

"В порту "Южный" поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в понедельник.

По данным ведомства, удар нанесён беспилотниками.

"Сегодня днём Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", - информирует Минобороны.