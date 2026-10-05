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Хуситы предупредили, что воздушное пространство Саудовской Аравии небезопасно

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В учрежденном йеменскими хуситами Координационном центре гуманитарных операций (КЦГО) в понедельник призвали авиакомпании не использовать воздушное пространство Саудовской Аравии из соображений безопасности.

"Из стремления обеспечить безопасность гражданской авиации и сохранить жизни людей КЦГО предупреждает авиакомпании, которые работают в воздушном пространстве Саудовской Аравии, о том, что отныне оно небезопасно", - приводит заявление КЦГО подконтрольное хуситам агентство "Саба".

В КЦГО также предупредили, что авиапространство Саудовской Аравии станет "театром военных действий", и подчеркнули, что после этого заявления хуситы снимают с себя ответственность за возможные последствия.

Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным силам Йемена, нанося авиаудары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные территории. Йемен имеет для Саудовской Аравии огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти.

Ранее движение "Ансар Аллах" (хуситы) провело наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяло под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу.

Председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими накануне объявил о начале масштабной военной операции, цель которой - вернуть контроль над занимаемыми хуситами районами страны.

Саудовская Аравия Йемен
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